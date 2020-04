Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo, si è intrattenuto su Instagram attraverso una diretta con “Calciomercato.com”. Ecco le sue parole relative all’esperienza rosanero: «Gol più bello? Contro il Chievo dai 45 metri di distanza. Amauri è stato il giocatore più forte con cui ho giocato, dal punto di vista fisico. Cavani mi ha sorpreso, poi è esploso al Napoli. Esultanza da wrestler? Volevo omaggiare Rey Misterio mettendo la sua maschera. Poi l’arbitro mi ammonì e decisi di fare il gesto di John Cena. Eravamo un grande gruppo e c’erano grandi uomini come Balzaretti, Cassani, Migliaccio, Nocerino e Liverani. Iniziativa “Insieme per Palermo”? Vogliamo fare qualcosa in questo momento difficile, è il minimo che possiamo fare per questa città. Errori del passato? Non rifarei quella cosa extra calcistica successa a Palermo, dovevo essere più sveglio e spero che Dio mi perdoni». In basso, il video che riprende le dichiarazioni: