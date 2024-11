Mi spiace, ma quest’anno non partecipo: Jannik Sinner costretto a rinunciare | Tutta colpa della sentenza WADA

Dopo il tanti trionfi del 2024, il numero 1 del Ranking ATP deve rinunciare alla partecipazione a questo torneo per colpa del caso doping.

Con la vittoria in Coppa Davis si è concluso il meraviglioso 2024 di Jannik Sinner. Il fuoriclasse di San Candido ha messo la ciliegina sulla torta in una stagione davvero da incorniciare, che gli ha portato in dote diversi titoli, che lo hanno inserito sempre di più nell’olimpo del grande tennis.

Dopo questa meravigliosa annata, e la prima posizione nel Ranking ATP ormai consolidata, è tempo per il classe 2001 di pensare già al futuro. Il 23enne tornerà in campo direttamente a gennaio prossimo, con il grande appuntamento degli Australian Open. In questi mesi però il fenomeno altoatesino avrà tempo per recuperare le energie e progettare tutta la prossima annata.

Ed è proprio da questo punto di vista che di recente sono arrivate delle novità a dir poco clamorose, che hanno riportato una rinuncia importante dell’uomo del momento dello sport italiano. A quanto pare infatti Sinner non prenderà parte ad un torneo a causa della sentenza sul doping dopo il ricorso della WADA.

Sinner, forfait deciso a causa del doping

E’ facile intuire che il 2025 di Jannik Sinner dipenderà in maniera importante dalla sentenza sul caso doping. C’è grande attesa per quanto riguarda questa decisione, sia da parte sua che da parte di tutti i tifosi e gli appassionati, che sperano di vederlo ancora in campo senza dover scontare alcuna squalifica.

Tuttavia ulteriori novità da questo punto di vista arriveranno solamente a gennaio prossimo. Nel frattempo però come detto il classe 2001 ha iniziato comunque ad organizzare il suo futuro, stabilendo le competizioni a cui prenderà parte e quelle invece che non lo vedranno come protagonista. Uno dei tornei che non vedrà il nativo di San Candido scendere in pista però è di quelli molto ghiotti.

Ecco il torneo a cui Sinner non prenderà parte

Secondo alcune indiscrezioni riguardanti la programmazione di Sinner per il prossimo anno, il numero uno del Ranking ATP non dovrebbe prendere parte al Masters 1000 di Montecarlo.

Una rinuncia importante per lui, ma necessaria in quanto egli sembra voler giocare (e vincere) a tutti i costi l’ATP 500 di Monaco di Baviera, torneo in forte ascesa.