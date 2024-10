“Mi ha chiesto di non venire in Nazionale”: Spalletti ci è rimasto malissimo | No alla maglia azzurra

Rivelazione assurda del ct azzurro, che ha spiegato le motivazioni che hanno visto il top player fuori da questa tornata di convocati.

Prosegue il lavoro della nazionale azzurra agli ordini di Luciano Spalletti. Dopo la magra figura fatta agli Europei di Germania, i quattro volte campioni del mondo stanno provando a rialzare la testa in Nations League. Seppur il valore di questa competizione lascia il tempo che trova, queste gare saranno importanti per il mister per fare alcune valutazioni importanti in vista del futuro.

In particolare il commissario tecnico sta iniziando ad assemblare la rosa che dovrà affrontare le qualificazioni al mondiale del 2026. Un obiettivo da non fallire in alcun modo, visto che sono due edizioni ormai che l’Italia non riesce ad ottenere il pass. Nonostante l’allenatore voglia sperimentare qualcosa di diverso in queste gare, alcune sue scelte hanno fatto discutere non poco tifosi e addetti ai lavori.

Nello specifico la situazione riguardante il top player azzurro, che non è stato convocato, è stata spiegata proprio da Spalletti nel corso della scorsa conferenza stampa. Il ct infatti ha affermato che il calciatore in questione ha chiesto direttamente di non essere inserito nella lista dei selezionati, lasciando così di stucco il mister e tutta la squadra. La motivazione del rifiuto alla maglia della nazionale però ha ragioni ben precise.

Ecco chi ha rifiutato la nazionale

Uno dei principali quesiti che è stato posto a Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa precedente al match di Nations League con il Belgio, ha riguardato la mancata convocazione di Mattia Zaccagni.

Il ct ha appunto spiegato con le seguenti parole la natura della non chiamata del capitano della Lazio: ”Zaccagni ha chiesto lui di rimanere fuori perché ha un problema da sistemare”.

Zaccagni tornerà alla prossima sosta

Mistero risolto dunque sulla mancata chiamata dell’esterno offensivo biancoceleste. I più maliziosi infatti avevano pensato ad una sua esclusione viste le parole che lo stesso Spalletti recentemente aveva rilasciato sulla possibilità di far giocare lui e Chiesa nel nuovo sistema di gioco della nazionale.

Zaccagni quindi si appresta a fare ritorno in azzurro alla prossima pausa in programma a novembre, quando potrà riabbracciare i suoi compagni azzurri e tornare a lottare per la nazionale. Salvo degli altri imprevisti particolari.