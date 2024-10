Italia-Israele, Frattesi: «Sarà una gara importantissima. All’Europeo ci siamo messi pressione da soli»

Lunedì 14 ottobre l’Italia affronterà l’Israele in occasione della quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Oggi pomeriggio Davide Frattesi ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«È una gara importantissima. Dobbiamo continuare a esser primi nel girone e sperare che Francia e Belgio possano pareggiare. I tre punti ci permetterebbero di fare dei ragionamenti che a inizio competizione non erano contemplati. Eliminazione dall’Europeo? Ciò che ci è un po’ mancato è stato il divertimento in campo che s’è visto contro il Belgio. Trascorrere tanti giorni in un ambiente non gioioso e simpatico come quello di ora ha influito sul rendimento di tutti i giocatori. C’era troppa pressione, sia dall’esterno che all’interno. Ci siamo messi pressione anche da soli, non è stata una spedizione così divertente. Spalletti? Quando siamo arrivati a settembre ho parlato con lui in palestra. Mi fece i complimenti e mi disse di avere grande stima di me, ma anche che sarei stato quello a cui avrebbe rotto di più le scatole. Quando è venuto qui a dire che le colpe dell’Europeo erano sue al 99% mi ha trovato in disaccordo. Poteva essere più leggero ma in campo ci siamo andati noi. Per calciatori come noi non riuscire a fare due passaggi di fila era inconcepibile. Questa cosa gli fa onore, ma sappiamo che le colpe non erano tutte sue»