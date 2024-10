Cosmi: «Fallimento del Palermo e Venezia riammesso, nel 2019 sono stato l’unico a rimetterci»

L’esperto allenatore Serse Cosmi ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “Il Foglio“. L’allenatore è tornato a parlare del famoso playout di Serie B della stagione 2018-2019, perso dal suo Venezia contro la Salernitana ai calci di rigore, dopo settimane di ricorsi e contro-ricorsi seguiti dalla riammissione dei lagunari in cadetteria per via del fallimento del Palermo:

«Sono salito in Serie A col Genoa e dopo tre giorni ci hanno retrocesso d’ufficio in C. Ma come la farsa di Venezia-Salernitana, nient’altro: dalla salvezza acquisita a uno spareggio imposto dall’alto. Ero imbestialito, i tifosi pure. Tutt’attorno una serenità surreale. Poi ho capito: fallisce il Palermo, entrambe le squadre restano in B. L’unico a rimetterci, senza più contratto, sono stato io».