Continua a tenere banco il futuro di Leo Messi, l’argentino è in una fase di rottura dopo il diverbio con Abidal, e sta pensando seriamente di cambiare aria.. Il calciatore può liberarsi a zero nel mese di giugno e sono diverse le squadre pronte a fare follie, su tutte il Psg e le due squadre di Manchester come United e City, ma anche le italiane Juventus e Inter, poi Napoli e Roma. Il giornalista “Rai” Paganini a tal proposito, ha dichiarato quanto segue: «Dovrò fare presto un blitz Montecarlo per avere news aggiornate sulla prossima telenovela dell’estate. Dove andrà Messi? Psg? ManCity? Secondo me potrebbe venire fuori un bel derby Juventus-Inter. Intanto al di là del sogno Messi arriva una conferma legata a Pogba che lascerà a fine stagione il ManchesterUnited. Lo ha dichiarato lui, ma è una cosa che si sapeva già, almeno qui. Nell’ordine Real Madrid Barcellona e Juventus alle condizioni giuste».