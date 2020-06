La cancelliera tedesca Angela Merkel ha messo in guardia da una seconda ondata della pandemia di Coronavirus in Germania, tale da provocare una battuta d’arresto nell’allentamento delle misure restrittive attuate per contenere la diffusione del contagio. Come riferisce il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, Merkel ha inoltre sottolineato che l’economia tedesca sta subendo “un crollo enorme. Non so bene se abbiamo già unito speranza e realtà”. Secondo Merkel, il Coronavirus “non è scomparso, anche se è stato ben contenuto. A ogni modo, dobbiamo stare molto attenti a non aggravare nuovamente la già difficile situazione economica”.