Quello di Andrea Caracciolo è uno dei principali nomi a cui si pensa quando si parla di grandi bomber di categorie inferiori. L’Airone ha costruito la sua fama con la maglia del Brescia, con cui ha realizzato 179 gol, diventando il miglior marcatore nella storia del club lombardo ed ora, dopo due stagioni in serie C alla Feralpisalò, l’esperto attaccante classe 1981 sembra pronto ad intraprendere una nuova avventura. Stando a quanto riportato da “TuttoC.com”, sulle tracce di Caracciolo, che per un paio di anni ha vestito anche la casacca rosanero, ci sarebbe l’ambizioso Desenzano Calvina, militante in serie D. Certamente l’ex giocatore di Genoa, Novara e Sampdoria sarebbe un colpo molto importante per la società bresciana, che potrebbe contare su vero pezzo da novanta per la categoria anche a 39 anni.