Mercato Serie A: Giroud verso l'Italia, probabile addio al Chelsea

Sono ormai mesi che Olivier Giroud, attaccante francese in forza al Chelsea, sembra sul punto di lasciare Londra. Un addio che, nella scorsa finestra di mercato invernale, pareva praticamente certo, con la Lazio fortemente interessata al giocatore, ma che poi non si concretizzò; anzi il giocatore ha rinnovato con l’opzione sul contratto con i Blues, ma l’approdo alla corte di Lampard di Timo Werner ed il potenziale acquisto di Havertz potrebbero spingere Giroud a cercare fortuna altrove, per mettersi in mostra agli occhi di Deschamps, CT della Nazionale francese, nella stagione che porta agli Europei. Come riportato dal quotidiano inglese “The National”, oltre alla già citata Lazio, anche la Fiorentina di Commisso sembra sulle tracce dell’attaccante, profilo considerato adatto per un reparto offensivo che in casa Viola sta creando non pochi problemi