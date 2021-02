Trimestre consecutivo in utile numero 96 per Mediacom, l’azienda del presidente viola Rocco Commisso. L’azienda ha registrato l’ennesimo boom anche nell’anno 2020. “Sono orgoglioso di annunciare i risultati per il 2020, un anno record che ci ha regalato dei risultati davvero eccezionali di fronte alle grandi sfide economiche e operative causate dalla pandemia del coronavirus”, ha detto Commisso, fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Mediacom.

Nel quarto trimestre 2020 i ricavi sono stati pari a $549,4 milioni, con un aumento del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ancora Commisso:





“Il nostro flusso libero di cassa in costante crescita è degno di nota e ha consentito a Mediacom di ridurre il debito di $600 milioni negli ultimi due anni, nonostante il finanziamento di $1 miliardo per investimenti e per l’acquisizione e il sostegno di ACF Fiorentina. La rete multifibra di Mediacom ha ottenuto risultati eccellenti dimostrando chiaramente che la nostra strategia di lunga data, che prevede ingenti investimenti nella nostra rete di banda larga, continua a pagare dividendi importanti”. Investimenti, strategia di lunga data e pazienza. Tutto quello che Commisso vuole anche dal ‘progetto Fiorentina’.