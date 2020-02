Il presidente del Savoia, Mazzamauro, ha parlato al termine del match vinto quest’oggi dalla compagine campana contro il Licata per 4-0: «Abbiamo giocato bene dal sesto minuto, poi non c’è stata storia. Il Licata è una squadra importante non una squadretta, oggi le mancavano alcuni giocatori ma ci sono 3-4 elementi veramente forti. Probabilmente ha un portiere che non ha nulla a che vedere con questa categoria perchè le prendeva tutte. Il pensiero va un po’ a quello che abbiamo perso per strada ad oggi. Oggi mi fa piacere per De Vena che ha segnato il suo primo gol con la nostra maglia. Oggi la squadra ha vinto con un buon risultato, dobbiamo recuperare i punti che abbiamo perso. Non spero nelle disgrazie altrui, la squadra adesso si è risollevata e sta giocando bene. Speriamo che la gara contro il Roccella sia un fatto a sè stante. Ora ci aspetta il tour de force delle ultime dieci partite, non possiamo permetterci neanche di pareggiarne una. Se vogliamo raggiungere un obiettivo dobbiamo fare dieci vittorie. Sono certo che questa squadra sia la più forte del campionato, non ho timore a dirlo, iniziamo questa guerra. Domenica affronteremo una grande squadra, la vittoria di oggi è un’iniezione di fiducia in vista del match contro il Messina».