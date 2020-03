Il presidente del Savoia, Mazzamauro, ha parlato al termine della gara vinta contro il Corigliano: «Se dovessimo andare in C, confermerei almeno il 90% della squadra. I giocatori hanno dimostrato, per l’ennesima volta di essere legati alla maglia, di sudarla ed io ho apprezzato tantissimo la prestazione. Abbiamo costruito una rosa per la C, lo dimostra il fatto che anche chi sta in panchina può, se chiamato in causa, cambiare la partita».