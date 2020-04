L’edizione odierna de “La Stampa” riporta le dichiarazioni di Massimo Clementi, professore ordinario del San Raffaele di Milano: «Si potrà andare al mare, portandosi la mascherina. Magari quella da sub. Abbracci? Meglio evitarli per qualche mese fino alla scomparsa del virus. Sarebbe serio un campionamento sugli anticorpi per capire quanti si sono infettati e rivelare gli asintomatici».