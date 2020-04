L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sulla situazione della scuola. La didattica a distanza non sarà più volontaria ma obbligatorio, in questo senso il Ministero dell’Istruzione dovrebbe presentare un atto formale. Ne ha parlato anche ieri sera durante la trasmissione «Che tempo che fa» la ministra Azzolina, confermando le novità in arrivo sulla maturità: «Se si torna a scuola entro il 18 maggio, ci sarà una prova nazionale di italiano gestita dal Miur e la seconda prova sarà preparata dalla commissione interna. Ma se non si tornasse a scuola ci sarà un’unica prova orale». Gli studenti, ha annunciato, «sono ammessi tutti alla maturità». In vista di Pasqua, le lezioni online si fermeranno dal 9 al 14 aprile ma le scuole possono nella loro autonomia decidere qualche giorno di recupero delle ore di lezione non svolte soprattutto subito dopo la chiusura del 4 marzo quando non tutti gli istituti erano riusciti ad organizzare l’attività didattica.