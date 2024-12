Masciangelo: «Con il Palermo abbiamo raccolto una vittoria pesantissima. Li non ho reso…»

Come riportato oggi da Il Gazzettino di Padova, Edoardo Masciangelo, terzino sinistro del Cittadella, ha vissuto una settimana da protagonista, coronata dal primo gol in Serie B e con la maglia granata.

Un gol pesantissimo arrivato nel recupero contro il Palermo, che ha regalato alla squadra una vittoria fondamentale in chiave salvezza.

La soddisfazione personale e di squadra

«Con il Palermo abbiamo raccolto una vittoria pesantissima, sono davvero contento. Il Cittadella sta dando continuità ai propri risultati, siamo reduci da tre successi in una settimana, impresa tutt’altro che semplice» ha dichiarato Masciangelo.

Il difensore, autore anche di tre assist nelle partite precedenti, ha sottolineato il lavoro quotidiano:

«Sono ossessionato dal mio lavoro. Fare il calciatore è sempre stato il mio sogno e punto a crescere, sia come uomo assist che come finalizzatore».

Masciangelo ha elogiato lo spirito di gruppo che si respira nel Cittadella:

«Siamo un gruppo che lavora ogni giorno al massimo e che si impegna tanto. Sono felice che il mio gol abbia regalato una grande gioia alla squadra».

La svolta dopo Spezia

Il pesante 5-0 subito a La Spezia ha segnato un punto di svolta.

«Dopo quella partita ci siamo parlati nello spogliatoio, in maniera onesta. I giocatori più esperti hanno preso la parola e c’è stata una presa di coscienza collettiva», ha rivelato Masciangelo.

«Abbiamo capito che potevamo superare il momento difficile, perché il Cittadella aveva già dimostrato di avere le qualità per restare in questo campionato».

Un cambio di mentalità che ha permesso alla squadra di risalire la classifica e affrontare le gare con maggiore responsabilità e compattezza.

Il ruolo e la crescita sotto Dal Canto.

Masciangelo ha sottolineato l’importanza di aver trovato la giusta collocazione tattica nel sistema di Dal Canto:

«Sono un terzino molto propenso a spingere e ora, giocando da quinto, sono facilitato nel compito. Tuttavia, gioco dove decide l’allenatore».

L’ex rosanero ha riconosciuto il merito del tecnico, arrivato in corsa:

«Dal Canto ha avuto bisogno di tempo per trasmetterci le sue idee, ma ora siamo più in sintonia e sappiamo cosa fare».

Nessuna rivalsa contro il Palermo

Masciangelo ha giocato anche a Palermo, ma ha chiarito di non aver provato alcuno spirito di rivalsa:

«A Palermo mi sono trovato molto bene, ma purtroppo non ho reso come avrei voluto perché non stavo bene fisicamente. Sono soltanto felice di aver fatto gol e vinto una partita importante».