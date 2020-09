La notizia giunta nella serata di ieri ha scosso non poco l’ambiente rosanero: Alessandro Martinelli, uno degli uomini simbolo della rinascita del Nuovo Palermo, non potrà più proseguire nella sua carriera da calciatore ed è costretto al ritiro, a soli 27 anni. Un annuncio che ha gettato nello sconforto i tifosi rosanero, ma che ha anche toccato i cuori di molte altre piazze, legate e non al centrocampista. Anche la Lega B, categoria che per anni è stata la casa di Martinelli, ha voluto mandare un messaggio di conforto e solidarietà al giocatore, attraverso il proprio profilo Twitter.

In seguito alle visite mediche e ad alcuni controlli approfonditi, Alessandro #Martinelli, attuale calciatore del Palermo con all'attivo 134 presenze in Serie B, è stato costretto al ritiro dal calcio giocato.



Tanti auguri per il futuro fuori dal campo Alessandro! pic.twitter.com/OtDvnf0xn0 — Lega B (@Lega_B) September 8, 2020