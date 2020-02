«Se siamo tornati il Palermo del girone d’andata? Queste cose del Palermo prima o adesso, ho già detto che la stagione è lunga e si possono avere alti e bassi. Dobbiamo sfuttare questo periodo e spingere. Maggiore consapevolezza? Lavorimo bene e per essere al meglio, diciamo che stiamo meglio, ma non tutto è perfetto. Facciamo risultato che ci serve e continuiamo senza mollare niente». Queste sono state alcune delle parole di Martin rilasciate in conferenza stampa.