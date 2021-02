Il Marsiglia è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo che Villas Boas ha rassegnato le sue dimissioni.

Secondo quanto riporta “TMW”, in corsa per la panchina dell’OM c’è anche un italiano, ovvero Walter Mazzarri, che potrebbe fare da traghettatore fino alla fine della stagione. Infatti il sogno del club francese è l’ex tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, che si è detto disponibile per giugno. Mazzarri dovrà battere la concorrenza di Jorge Sampaoli per sedere sulla panchina del club transalpino.