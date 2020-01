L’allenatore del Marsala Terranova, intervenuto ai microfoni, ha parato della sconfitta rimediata in casa del Palermo: «Sono arrivati due gol con i loro due cambi, merito al Palermo ma se avessimo portato via un punto non avremmo rubato nulla». Il tecnico del Marsala ha poi continuato: «Difesa? Rizzo era indisponibile fino a quando sono arrivato oggi c’era e poi ha giocato Scoppetta che sicuramente ci darà una mano».