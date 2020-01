Il vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza ha festeggiato la prima vittoria del Palermo in questo 2020 con un post su Facebook. Post che dimostra l’attaccamento al Palermo da parte dell’italo americano che celebra la vittoria odierna della compagine rosanero per 3-1 sul Marsala. Ecco qui di seguito il post in questione.