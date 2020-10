“La S.S.D. Marsala Calcio A R.L. esprime la propria soddisfazione a seguito delle rassicurazioni ricevute da tutti i soggetti coinvolti nel passaggio di proprietà attualmente in corso, valevole per il 36% delle quote azionarie.

Il Direttore Generale Jihéd Gharbi in attesa della definizione del passaggio di proprietà delle quote di minoranza intende proseguire con il progetto tecnico intrapreso nel mese di agosto con rinnovato entusiasmo e in forza di una ferrea determinazione, base fondamentale su cui edificare la riduzione del margine di svantaggio maturato in questo inizio di campionato.





Gli atleti, lo staff tecnico e la società sono uniti nella volontà di proseguire insieme la stagione sportiva con il vessillo azzurro”.

Questo quanto comunicato dal club siciliano.