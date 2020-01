Il Marsala è scatenato sul mercato ed è pronto a piazzare altri due colpi. Secondo quanto riporta “Notiziariocalcio.com”, per il centrocampo si fa il nome di Giulio Sanseverino, centrocampista classe ‘94 che può vantare circa 120 presenze tra Serie C e B con le maglie di Palermo, Perugia, Savoia, Pisa, ACR Messina, Akragas e Pro Piacenza. Per l’attacco, invece, il primo nome sul taccuino dei dirigenti lilibetani è quello di Lorenzo Musto, classe ‘96 ex enfant prodige delle giovanili della Roma. Successivamente ha vestito le maglie di Gubbio, Lumezzane e Renate in C ma l’exploit dell’attaccante romano è stato nella stagione 2015-16 con la maglia della Torres dove ha collezionato 29 presenze e 17 reti.