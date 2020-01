Oggi lo vuole il Napoli, ma il Palermo è stato vicinissimo ad acquistarlo. Stiamo parlando di Lobotka, e a tal proposito ha parlato proprio l’ex ds del Palermo Fabio Lupo ai microfoni di “Tuttonapoli.net”: «Celta Vigo? Lo acquistò per un milione in più. Resta la soddisfazione di aver provato ad acquistare a tutti i costi un giocatore che, col tempo, si è rivelato fortissimo. Trattativa? Era a buon punto, la cifra oscillava tra i 4 e i 5 milioni, poi arrivò il Celta Vigo che lo acquistò per un milione in più con l’aggiunta di qualche bonus. Purtroppo eravamo in Serie B e questo non ci aiutò. Peccato, sarebbe stato un grandissimo colpo».