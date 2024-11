MAROTTA LEGGE LA PEC: Convocazione dalla Nazionale | Ma il documento è totalmente falso

Notizia incredibile in casa nerazzurra, con la convocazione del calciatore in nazionale che si è rivelata totalmente falsa: scoppia il caos.

L’Inter, al netto di alcune critiche ingenerose ricevute, sta disputando una grande stagione. La squadra campione d’Italia in carica vuole a tutti i costi difendere il tricolore conquistato lo scorso anno, e si trova, in linea con le aspettative, molto avanti in classifica. Molto bene poi anche il cammino in Champions League, dove l’approdo agli ottavi di finale, senza passare per i playoff, pare ormai dietro l’angolo.

Mentre la squadra di Simone Inzaghi continua a lavorare sul campo però la società si muove in tutti i settori, programmando il futuro e cercando di continuare a rendere competitiva la squadra anche per i prossimi anni. Tuttavia di recente ai piani alti della Pinetina qualcosa si è mosso in maniera clamorosa.

E non si tratta di una questione riguardante l’avvenire del club, bensì di una situazione che ha lasciato parecchio basiti i dirigenti interisti. A quanto pare infatti un calciatore è stato convocato in nazionale, ma il documento che riporta la sua chiamata si è rivelato falso. Marotta ha letto la Pec, ed è rimasto senza parole.

Convocazione falsa in Nazionale per il calciatore interista

Uno dei calciatori che si sta confermando in maniera importante in questa stagione per l’Inter è senza dubbio Yann Bisseck. Il difensore centrale, dopo un anno di apprendistato, sta trovando sempre più spazio nello schieramento nerazzurro, con ottimi risultati.

Per lui dunque a breve dovrebbero spalancarsi le porte anche della nazionale. A quanto pare però una convocazione per il ragazzo ci sarebbe già stata, ma questa ha destato uno scandalo a dir poco incredibile. Infatti i documenti si sono rivelati falsi.

Ecco che cosa è successo

Fino ad oggi il calciatore interista ha giocato per l’Under 21 della Germania, e in tanti hanno cominciato ad ipotizzare un suo level up in nazionale maggiore. A mettersi di traverso però ci sarebbe stato di recente il Camerun.

Bisseck infatti può giocare anche per i Leoni Indomabili. Quanto accaduto di recente però è davvero clamoroso. Un’email inviata alla Federazione tedesca ha riportato che il calciatore ha accettato la chiamata della selezione africana. Questa però si è rivelata falsa. Dunque la chance che il centrale difensivo giochi per il Camerun si è ridotta ulteriormente.