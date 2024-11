“Siamo costretti a operarlo”: Spalletti in piena notte riceve la notizia più brutta | Catastrofe azzurra

Tristi novità per il ct della nazionale azzurra, che perde un perno della rosa per infortunio. Il ragazzo è finito sotto i ferri.

La scorsa pausa è stata agrodolce per la nazionale azzurra. Dopo le precedenti perfette uscite, la squadra di Luciano Spalletti è tornata a mostrare alcuni piccoli problemi. Se nella trasferta contro il Belgio sono arrivate notizie incoraggianti, nel match casalingo con la Francia perso per 3-1 si sono presentati in primis due problemi che hanno condizionato gli ultimi anni dell’Italia: la mancanza di incisività sotto porta e la scarsa concentrazione.

Non è comunque il caso di farne un dramma, visto che si è trattato di una sfida di Nations League, ma è pur vero che è da qui che si forgia il futuro cammino per la qualificazione al Mondiale. Il lavoro del ct continuerà dunque nei prossimi mesi, e per marzo si tornerà in campo con i quarti di finale della competizione in questione, dove gli azzurri sfideranno la Germania.

Nel frattempo però è arrivata una terribile notizia per l’Italia e per il commissario tecnico. Uno dei perni della rosa infatti si è fatto male in maniera pesante, tanto da essere stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Una vera e propria catastrofe dunque.

Brutte notizie per Luciano Spalletti

Nella giornata di lunedì un comunicato ufficiale arrivato dal Tottenham ha sconvolto Luciano Spalletti e tutto l’ambiente intorno alla nazionale azzurra. “Possiamo confermare che Guglielmo Vicario è stato operato oggi per una frattura alla caviglia destra. Guglielmo sarà valutato dal nostro staff medico per stabilire quando potrà tornare ad allenarsi”.

Notizia terribile dunque per il ct, che perde dunque il suo secondo portiere, e anche per lo stesso calciatore, che deve rimanere ai box per diverso tempo. Al momento non sono stabiliti chiaramente i tempi di recupero, ma l’impressione è che ci vorranno diversi mesi prima di rivederlo in azione.

L’eroico gesto del calciatore

Nonostante il grave problema patito durante il match vinto dagli Spurs contro il Manchester City per 4-0, Vicario ha deciso di rimanere in campo per tutta la partita, senza chiedere il cambio.

Un gesto quasi eroico dunque da parte sua. Adesso però l’ex estremo difensore dell’Empoli è costretto a fermarsi, e tornerà in campo solamente dopo aver recuperato al meglio, per evitare qualsiasi ricaduta.