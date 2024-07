Marotta e Ausilio lo incontrano in gran segreto: rescissione immediata del contratto | Costretto a lasciare l’Inter

L’inter vorrebbe disfarsi del giocatore, adesso spunta l’ipotesi rescissione del contratto: sarebbe costretto a lasciare l’Inter.

Sono ore calde per il mercato interista, pronto a prendere il largo dopo gli acquisti a parametro zero di alcuni tasselli fondamentali per il prossimo anno. La priorità al momento è la difesa, oltre ai rinnovi dei giocatori che andranno in scadenza di contratto tra cui De Vrij, Acerbi e Dumfries nel 2025.

L’olandese sembra essere il più vicino all’accordo, anche se i soldi chiesti sono tanti (circa 5 milioni di euro). Poi sarà la volta di Simone Inzaghi, e dell’ufficialità di Lautaro Martinez. In difesa i nerazzurri dovranno far fronte a qualche assenza per infortunio, e cercare di intervenire per dare più alternative al tecnico campione d’Italia.

Ma oltre ai rinnovi e al mercato in entrata, sarà fondamentale in questa prima fase di raduno estivo anche occuparsi dei soliti esuberi. Giocatori che non risultano più tra i piani del tecnico, ormai al margine del progetto. Per uno di loro potrebbe farsi largo l’ipotesi rescissione o quella della risoluzione del contratto.

Inter, addio in prestito a metà stipendio

L’Inter studia una soluzione per liberarsi di qualche calciatore considerato di troppo. Non riuscendo in questo momento a trovare una squadra disposta a pagare il suo cartellino, starebbe prendendo quota l’ipotesi della risoluzione del contratto come riferito da calciomercato.com.

Stiamo parlando dello specialista delle doppiette Correa, che nel primo anno di Simone Inzaghi era sbarcato a Milano per circa 25 milioni di euro, voluto fortemente da Inzaghi, ma che adesso sembra essere diventato un peso a soli due anni di distanza. Il Marsiglia lo ha rispedito in Italia, e a poco a poco tutte le trattative per la sua cessione stanno saltando. Ecco cosa ha in mente l’Inter per risolvere la situazione in estate,

La volontà del club su Correa

Come riferito da Calciomercato.com infatti, l’Inter ormai rassegnata a perdere il giocatore a zero, potrebbe proporre per ammortizzare lo stipendio (da 3 milioni di euro a stagione) di lasciare libero Correa di trasferirsi in un’altra squadra, ma effettuando una risoluzione del contratto.

Il giocatore potrebbe prendere dunque la metà dello stipendio ma sarebbe libero di scegliere la squadra che preferisce. Una soluzione piuttosto estrema, figlia di una sorta di rassegnazione. Il giocatore non sembra avere mercato, e il suo stipendio grava sulle casse del club. A questo punto manca solo l’ultima parola dell’argentino.