60 milioni di euro: l’Arabia torna a terrorizzare tutti | Offerta assurda e affare fatto

Il calcio arabo si rifà sotto. Offerta mostruosa per il giocatore, l’Europa torna a tremare: accordo preso, tutto fatto

Un’estate sicuramente più tranquilla rispetto agli scossoni del 2023, ma il calcio arabo continua forse più in sordina ma altrettanto efficacemente a prelevare dall’Europa. Sono tanti i giocatori e anche gli allenatori attratti dal Medio Oriente anche nel 2024, e in queste ore una operazione milionaria è andata in porto.

Ormai porto sicuro per chi vuole terminare la carriera e ricoprirsi d’oro, la Saudi League inizia ad attirare di meno dal punto di vista tecnico, ma la forza economica rimane fuori dalla concorrenza del calcio del Vecchio Continente, Premier League permettendo.

Dopo avere quasi messo sotto contratto Stefano Pioli, il calcio arabo e l’Al Ittihad mettono a segno stavolta un vero colpaccio, proprio dal campionato inglese. Dimostrando grande forza e mettendo forse anche un po’ paura alla lega più ricca d’Europa.

Dalla Premier all’Arabia

Una trattativa lampo, chiusasi nelle scorse ore e alla quale manca solamente l’ufficialità. Il club è come detto quello dell’Al Ittihad, guidato lo scorso anno da Gallardo e incappato in una brutta stagione, terminata al quinto posto, nonostante giocatori del calibro del Pallone d’Oro Benzema e di Gnolo Kante (uno dei pochi a rimanere ad alti livelli dopo l’esperienza araba).

Stavolta il colpo, sfumato Pioli pare proprio per volontà dello spogliatoio – che avrebbe preferito un tecnico francese, l’ex ct Laurent Blanc, i gialloneri lo hanno messo a segno, proprio dalla Premier League.

Diaby vola in Arabia: cifre folli

Le classiche cifre folli hanno battuto anche la Premier League. A solo un anno dal suo approdo in Inghilterra infatti, Diaby dice addio all’Aston Villa e vola in Arabia. Ad abbracciarlo all’Al Ittihad come detto i connazionali Benzema e Kante, con il francese che costerà al club circa 60 milioni di euro.

Una cifra appena superiore ai 50 milioni con cui l’Aston Villa aveva portato in Inghilterra il francese dal Bayer Leverkusen nel 2023. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano la trattativa è ormai decollata, e il giocatore presto si trasferirà in Arabia per firmare un contratto da 4 anni.