L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato ai microfoni di “Raisport” le indiscrezioni circa possibili novità societarie in casa nerazzurra. Ecco le sue parole:

«La proprietà Suning sta valutando le opportunità nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone storico del club, del presente e del futuro. Detto questo, il management da me rappresentato sa di agire in un contesto societario molto solido, queste voci sono sopra la nostra testa e non ci devono condizionare».