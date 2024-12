Marino: «Vedo il Palermo ancora in lizza per vincere attraverso i playoff»

L’x direttore sportivo di Atalanta e Napoli, Pierpaolo Marino è stato intervistato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com esprimendosi sia sulla A che sulla B e anche sul Palermo.

Ecco le sue parole:

È un’Atalanta da Scudetto? «Percassi ci crede. Ma non è certo negli obblighi dell’Atalanta. Però ad esempio nessuno avrebbe detto che potevano vincere l’Europa League»

Chi in pole per lo Scudetto? «Se il Napoli prenderà i giusti rinforzi a gennaio potrebbe essere favorito. Non ha ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità. Mi aspetto qualcosa in attacco: lo score dei gol è deficitario. Ci sono attaccanti importanti che non trovano minutaggio. Bisogna valutare un vice Lukaku e un difensore».

Stasera c’è Atalanta-Real… «Un sogno. È sempre Davide contro Golia, ma questo Davide di Golia ne ha uccisi parecchi. Compreso il Bayer Leverkusen. L’Atalanta se la giocherà».

Che mercato si aspetta a gennaio? «Non mi aspetto arrivi di grandi giocatori ma comunque un mercato basato sulla fantasia e su quali calciatori verranno ceduti. Per la Roma non è facile migliorare quello che ha, occorre trovare una maggiore coesione tra tutte le componenti. Sul mercato non ci sono certo i top player che trovi in estate».

E il Milan? «Gli andrebbero bene un rinforzo a centrocampo e un attacco. Ma a gennaio non è semplice».

Serie B: il Sassuolo va verso la A. «Il Sassuolo mi sembra destinato a resistere in quelle posizioni. Ho visto la partita contro la Sampdoria, è una squadra dominante. Il primo posto sarà suo e sarà un giusto e meritato ritorno in A per una società importante ed organizzata. Per gli altri posti la classifica mi sembra corta e in Primavera si avranno le idee più chiare. Pisa e Spezia possono durare».

Deludono Sampdoria e Palermo. «Quando cominci la stagione così è difficile da raddrizzare. Vedo il Palermo ancora in lizza per vincere attraverso i playoff. Il campionato dei rosanero è ancora raddrizzabile».