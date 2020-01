L’allenatore del Marina di Ragusa, Salvatore Utro, è intervenuto a “TGS” parlando del pareggio rimediato contro una delle squadre più in forma del girone, il Savoia. Ecco le parole del tecnico: «Pareggio contro il Savoia? Siamo stati bravi a coprire il campo, siamo stati squadra. La pressione non è solo sulle spalle del Palermo, il Savoia ha giocato con l’obbligo di dover vincere a tutti i costi. Abbiamo avuto due occasioni importanti per passare in vantaggio e siamo stati bravi a mantenere il pareggio. Regalo al Palermo? Sappiamo che il Palermo è la squadra più attrezzata per vincere. Il Savoia ha grande carattere, il Palermo ha sia qualità che carattere. Il campionato di Serie D è lungo e ci sarà da lottare. Marina-Palermo? Sarà una grande partita ed una giornata di festa, la posta in palio è alta per entrambe per due obiettivi diversi. Marina unica squadra che ha rifiutato di giocare alle 15:00? Loro avevano fatto questa richiesta ma noi per problemi logistici abbiamo rifiutato».