Cresce l’attesa in casa Marina di Ragusa in vista dell’incontro di domenica contro il Palermo. Quando siamo alla giornata di giovedì, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è stato già stabilito il record stagionale riguardo al numero dei tagliandi venduti che al momento ammontano a 1500 tra settore ospiti e gli altri settori dello stadio. Il massimo numero di spettatori registrato in questa stagione in casa dal Marina di Ragusa era pari a 350, in occasione del match contro il Nola. Sugli spalti dello stadio “Aldo Campo” ci sarà dunque una bella cornice di pubblico.