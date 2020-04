Nunzio Calogero, dg del Marina di Ragusa, è intervenuto alla trasmissione “Fuorigioco” per parlare della situazione legata all’emergenza Coronavirus in Serie D, ecco le sue parole: «Per noi è stato il primo campionato di Eccellenza l’anno scorso, adesso il primo in D. La salvezza sarebbe miracolosa per una piazza come la nostra dove, con umiltà e passione, portiamo avanti il nostro progetto. Quello che è elencato nei protocolli di ripresa della FIGC è impensabile nei dilettanti, rispetto al Palermo che vuole riprendere, noi rappresentiamo di più il mondo dilettanti, abbiamo tanti giocatori fuori la Sicilia, a casa loro. Poi dove avremmo l’impianto esclusivo dove noi possiamo allenarci e giocare?».