Mauro German Camoranesi non è più l’allenatore del Maribor. L’ex giocatore della Juventus è stato esonerato per gli scarsi risultati ottenuti in stagione. Ad annunciarlo è stato il sito ufficiale della società slovena, di seguito la nota:

“La decisione della dirigenza riguarda dei cambiamenti sportivi che si sono resi necessari e che sono stati decisi a seguiti di una assemblea da parte del consiglio d’amministrazione. Oliver Bogatinov non è più il direttore sportivo, Mauro Camoranesi non è più l’allenatore dell’NK Maribor. Il nuovo direttore sportivo è Marko Šuler, la squadra sarà guidata da Saša Gajser a Sežana”.