Il nuovo difensore del Palermo, Ivan Marconi, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: «Quale può essere il problema principale per la squadra? Sicuramente noi dovremo lavorare con la testa bassa, senza fare calcoli. Il girone del sud è agguerrito in tutti i campi e non è facile vincere. Ci vuole perseveranza e convinzione da parte di tutti. Ricordo che ho vinto un campionato dove a metà stagione ero a -11, se avessimo mollato non avremmo mai raggiunto il traguardo. Ci vuole fortuna, perseveranza, unione d’intenti e qualità».