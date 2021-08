Intervistato da “TuttoC” Giovanni Marchese, storica bandiera del Catania e l’anno scorso allenatore della Primavera 3 dei rossazzurri, ha parlato della situazione degli etnei.

Ecco le sue parole:

«La situazione del Catania preoccupa tutti, speriamo tutto possa risolversi presto. Futuro? Ho preferito aspettare in silenzio, sicuramente il Catania ha problemi più urgenti da affrontare. Non mi dispiacerebbe fare un’esperienza in Serie D o C».