Le Marche si preparano alla stagione estiva. Mentre dal 4 maggio, con l’avvio della fase 2, si potrà andare in spiaggia per fare passeggiate, dal 29 maggio si potrà anche fare il bagno in mare ma seguendo alcune regole per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus. In particolare, bisognerà garantire il distanziamento sociale, gli accessi saranno scaglionati per evitare assembramenti, con possibilità di prenotazione e check in online, non saranno ammessi i pagamenti con le banconote e saranno vietate la attività ludico-sportive come beach volley, calcetto, bocce, ping-pong, biliardino, aree gioco per bambini, vasche idromassaggio e piscine. Gli ombrelloni saranno sistemati a 4,5o metri di distanza gli uni dagli altri.