Diego Armando Maradona alza la voce e prende le difese di tutti quei calciatori che necessitano dello stipendio per andare avanti. Ecco le parole dell’ex Pibe de Oro, riportate dal Mirror: «Ci sono giocatori che non devono essere pagati, è vero e lo sappiamo tutti. Ma ci sono anche giocatori che non possono giocare gratuitamente nemmeno per un mese e i club dovrebbero pagarli. Ci sono alcuni club che ora giocano in modo furbo e vogliono approfittare di questo momento per evitare di pagare i giocatori. Hanno trattato i calciatori come schiavi per anni. Ora non dovrebbero cercare scuse perché i giocatori devono poter mangiare».