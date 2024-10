Mantova-Palermo, Possanzini: «I rosanero hanno tanta qualità individuale. Giocare in casa un vantaggio»

Domani sera, mercoledì 30 ottobre, il Palermo giocherà in casa del Mantova in occasione dell’undicesima giornata di Serie B. Nella conferenza stampa prepartita, Davide Possanzini, tecnico dei biancorossi, ha presentato la sfida contro i rosanero. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Sono contento di tutti, oggi ci alleniamo con tutta la rosa a disposizione e, rispetto alla gara contro la Sampdoria, posso cambiare qualcosina, prendendo anche in considerazione le caratteristiche della partita. Mancuso, come Debenedetti, sta bene e quindi è possibile che possa partire dal primo minuto. I risultati col tempo arriveranno, ma la squadra deve essere convita di ciò che sta facendo. Si gioca subito e possiamo riscattare la sconfitta con la Sampdoria: chiedo spirito di rivalsa perchè la ferita ancora sanguina vista l’ottima presrazione. Voglio spirito di rivalsa. Col Palermo è una gara improntate, l’avversario è forte, noi abbiamo il vantaggio di giocare in casa. Vogliamo dimostrare di essere forti e lo dobbiamo fare contro squadre come il Palermo. La squadra di Dionisi gioca bene, ha tanta qualità individuale, gestisce bene la palla: mi piace molto e l’ho studiata attentamente. Mi auguro che sia una bella partita nella quale i miei giocatori si possano esaltare».