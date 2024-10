Mantova-Palermo, esodo dei tifosi rosanero al “Martelli”: le disposizioni della polizia locale

Ancora una volta i tifosi del Palermo hanno dimostrato grande passione per i colori rosanero, nonostante domani sera, mercoledì 30 ottobre, la squadra di mister Alessio Dionisi sarà impegnata a Mantova in un giorno infrasettimanale. In occasione della gara valevole pe l’undicesima giornata di Serie B, che andrà in scena allo stadio “Danilo Martelli”, saranno infatti attesi 947 sostenitori palermitani, i quali occuperanno tutti i posti disponibili all’interno del settore ospiti (clicca QUI).

Come si legge su Mantovauno.it, La polizia locale, di intesa con la Questura di Mantova, comunica a tutti i tifosi del Palermo che raggiungeranno lo stadio in auto di percorrere esclusivamente via Brennero. Quindi, per i tifosi che provengono dall’autostrada del Brennero, l’uscita consigliata è il casello di Mantova Nord. Per tutti coloro che seguiranno le arterie ordinarie si consiglia comunque di giungere allo stadio attraverso la suddetta via Brennero. Il piano di chiusura delle vie che circondano lo stadio avrà inizio alle ore 17.30 e, pertanto, dopo tale orario via Brennero non sarà accessibile da piazzale di Porta Cerese.