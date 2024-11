Mantova-Modena, Mandelli: «Prestazione solida»

Al termine del match tra Mantova e Modena, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico Mandelli. L’allenatore si è espresso anche sul momento della sua squadra:

«È stata una prestazione solida contro un avversario che crea sempre molto, con coraggio siamo andati a prenderli alti limitandoli e creando anche tante occasioni, specialmente nel primo tempo. Se avessimo chiuso in vantaggio il primo parziale sarebbe stata un’altra partita, senza considerare poi il gol di Pedro, annullato per un’unghia. Siamo contenti, la squadra è stata scintillante, due pareggi di fila in trasferta sono importanti se riusciamo a conquistare una bella vittoria sabato in casa».