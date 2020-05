Intervenuto ai microfoni della “Voce di Mantova”; Simone Minincleri, calciatore in forza al Mantova, si è espresso così in merito alla possibilità di poter correre nei parchi. Ecco le sue parole: «Una bellissima sensazione, anche se non siamo fuori dall’emergenza. Speriamo che possa essere di buon auspicio per tutti. Ho incontrato dei tifosi che ci venivano a vedere tutti i giorni al campo ed è stato bello parlare con loro, anche se a debita distanza. Li aspetto nei prossimi giorni. Dopo così tanto tempo, quasi un miraggio,non mi fermavano subito, perchè non erano sicuri. Poi questi colori è da tanto che non li vedevano. E’ stato davvero simpatico. Cambiamento nel calcio? Auspico che ci siano delle riforme. Il calcio è sulla bocca di tutti e spero che chi di dovere prenda delle decisioni che possano dare un futuro alle società. Si sente parlare di una C con la formula del semiprofessionismo. Credo che possa essere una buona soluzione. Venerdì non seguirò il consiglio federale perchè ho paura che arrivino brutte notizie. Nel caso peggiore spero che ci facciano finire il campionato a settembre o ottobre. Questa C, la meritiamo noi».