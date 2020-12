Si avvicina il varo della manovra 2021.

A breve il testo arriverà all’esame di Montecitorio e sono stati presentati numerosi emendamenti che potrebbero essere approvati.





Tra le possibili novità, come riporta “Skytg24.it”, c’è il “kit digitalizzazione” per le famiglie con un reddito Isee sotto i 20 mila euro, che potranno avere per un anno un cellulare “in comodato d’uso” connesso a Internet. Il “kit digitalizzazione” sarà concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e avrà incluso l’abbonamento a due “organi di stampa” e l’app Io. La novità è prevista da un emendamento alla manovra contenuto nel pacchetto delle proposte