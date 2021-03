Per il Manchester United in arrivo un accordo da quasi 80 milioni di euro per lo sponsor sulla maglia.

attuale tra il club inglese e Chevrolet, che si aggira sui 64 milioni di sterline a stagione (circa 74,67 milioni di euro), andrà a scadenza nel mese di dicembre del 2021. «Nell’agosto 2020 – si leggeva nel bilancio dei Red Devils –, a causa dell’interruzione dovuta alla pandemia, la società ha stipulato un accordo di variazione con General Motors (Chevrolet) per estendere la data di scadenza della sponsorizzazione della maglia di un periodo di sei mesi fino al 31 dicembre 2021».





Come riporta il Daily Mail, tuttavia, il marchio automobilistico potrebbe essere sostituito da una “misteriosa” società di software americana, pronta a mettere sul piatto la cifra di 70 milioni di sterline a stagione (81,67 milioni di euro).