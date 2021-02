La Roma sarebbe sulle tracce di Juan Mata, trequartista del Manchester United. A rivelarlo il quotidiano britannico “The Sun”, che svela l’interessamento del club giallorosso per il 32enne che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Anche Inter e Juventus avrebbero mostrato interesse per Mata, per cui i Red Devils hanno un’opzione per prolungare il contratto di un’ulteriore stagione. Molto difficile visto lo scarso minutaggio di questa stagione.