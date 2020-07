«La mia situazione è sempre stata chiara, l’ho detto mesi fa. Sarei rimasto comunque, non mi importava della Champions League. Alcuni in Inghilterra pensavano che il City dovesse retrocedere in League Two. Sarei rimasto anche in quella categoria». Intervenuto in conferenza stampa, queste le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, dopo la decisione del TAS di annullare la squalifica di due anni dalle competizioni europee.