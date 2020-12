Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio” Gigi Maifredi si è espresso sul caso Dybala:

«​​​​​​Per me è un fuoriclasse ma ultimamente sta perdendo questa etichetta. Gli è stata messa insicurezza e lui non ha reagito poi nella maniera dovuta. Lui si è fatto travolgere dalla situazione. E’ un grandissimo giocatore ma non è servito alla Juve ultimamente. Alla Juve devi seguire determinate regole e credo non ne abbia tenuto conto, così il presidente ha detto certe cose. Adesso viene visto come un giocatore negativo, ma molte colpe le ha anche la Juve. E’ arrivato con grandi prospettive e con l’idea di diventare un leader, ma gli hanno inserito delle insicurezze. Va gestito diversamente. Devono recuperare l’uomo ora».