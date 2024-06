Maglia n°10, fascia da capitano e titolare inamovibile: Alexis Sanchez resta in Serie A e lotta per la salvezza | Lo hanno convinto così

Alexis Sanchez pronto per una nuova avventura, in Serie A. Il cileno rimane in Italia e lotta per la salvezza

Non è stato un anno ricco di soddisfazioni per Alexis Sanchez. L’ex Barca, arrivato a Milano dal Manchester United nel 2019 e mai titolare inamovibile, è stato riportato a casa dopo l’avvenuta in Francia da Marotta per dare il cambio in attacco a Lautaro e Thuram, ma senza mai riuscire quest’anno a prendersi i giusti spazi, senza incidere.

Sanchez non sembra essere risultato all’altezza, nonostante una buona stagione nel 2023 a Marsiglia che aveva convinto Inzaghi a riabbracciarlo dopo averlo avuto nel 2022. Se l’Inter quest’anno ha festeggiato uno Scudetto storico per, il cileno sembra aver perso il sorriso e si starebbe guardando intorno.

E se i minuti concessi non sono stati tantissimi in questa stagione, la prossima potrebbe essere ancora più dura tra le fila dell’Inter per Sanchez. La concorrenza è spietata infatti, nonostante le cinque competizioni, e il cileno potrebbe lasciare Milano stavolta definitivamente. Su di lui ci sono altre squadre di serie A pronte ad accoglierlo.

Sanchez rimane in Serie A

Appena cinque gol e quattro assist messi a referto nelle 33 gare disputate tra Champions League, Campionato e Coppa Italia per Alexis Sanchez. Numeri che non descrivono la grandezza di un campione che ha girato l’Europa e ha alzato trofei con tantissime squadre.

Adesso il cileno starebbe pensando di lasciare i nerazzurri, visto anche l’arrivo di Taremi che toglierà inevitabilmente spazio a lui e ad Arnautovic, le due riserve dell’attacco interista, ma potrebbe rimanere a giocare in Serie A. Una squadra su tutte starebbe pensando al colpaccio, per mettere su una squadra che possa salvarsi ma che possa anche pensare in grande: il neopromosso Como.

Sanchez-Como: ci pensa Fabregas

E potrebbe essere proprio Fabregas a fare leva per convincere ad approdare al Como Sanchez. I due si conoscono, sono amici, avendo giocato insieme per 3 anni al Barcellona dal 2011 al 2014, e il rapporto potrebbe essere fondamentale per convincere Sanchez. Il Como inoltre è una società ambiziosa, con soci importanti e che ha dimostrato di volere crescere e puntare in alto, non solo alla salvezza.

Sanchez potrebbe sposare il progetto, consapevole che il Como in estate punterà ad altri profili di esperienza, e anche per ritrovare quella continuità che gli manca da qualche anno – a parte la parentesi con il Marsiglia -.