Lutto nel mondo del pallone. Come riporta “Cremaoggi.it”, la tragedia è avvenuta a Castelleone, in provincia di Cremona, a causa di un brutto incidente è morto Gianluigi Patrini, ex calciatore del Crema. Lo schianto si è verificato lungo viale Santuario, al volante della sua Lancia Y, Patrini ha perso il controllo ed è finito contro la recinzione di una villetta rimanendo incastrato tra il muro di cinta e un albero. Immediati i soccorsi con Patrini che è stato subito trasportato in ospedale ma per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare.