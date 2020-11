«Palermo e Juve Stabia? Il ricordo è quello di aver vinto un campionato sia a Palermo che a Castellammare. Vedere due squadre in cui ho militato è sempre un piacere ma sarebbe meglio vederle in altre categorie perchè meriterebbero entrambe di stare in categorie superiori. Mi dispiace che sia Palermo che Juve Stabia non militino in categorie superiori.

Con Buoncammino ci siamo rincorsi in varie squadre. Spesso ci siamo dati il testimone come alla Sambenedettese e a Castellammare e anche a Palermo.





Come finirà Juve Stabia-Palermo? Il fattore campo ormai non conta più niente. Seguendo un pò il campionato vedo che il Palermo sta messo male mentre la Juve Stabia non è ancora continua. Da ex di entrambe spererei che in casa vinca la Juve Stabia mentre quando si giocherà a Palermo mi auguro che vincano i rosanero». Queste le parole di Giorgio Lunerti, ex attaccante di Juve Stabia e Palermo, rilasciate ai microfoni di “Vivicentro.it” in merito al match di domani.