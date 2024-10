Luiso sulla Serie B: «Sassuolo farà campionato a parte. Samp, Cremonese e Pisa per il secondo posto»

Ai microfoni di News.Superscommesse.it, l’allenatore ed ex calciatore Pasquale Luiso si è espresso sul campionato cadetto:

«Promozione? La Sampdoria resta sicuramente in lizza per la promozione. Sottil è un allenatore grintoso e preparato che saprà dare il proprio apporto da qui alla fine. La squadra è forte e ora si sta vedendo anche una cattiveria diversa. Certo, ci sono stati dei passi falsi imperdonabili, come quello contro la Juve Stabia. Non puoi pensare di perdere in casa contro una squadra neopromossa, però contro il Cesena c’è stata subito una bella reazione. Tolto il Sassuolo, che farà un campionato a parte, i blucerchiati se la giocheranno con Cremonese e Pisa per il secondo posto. L’esonero di Pirlo ha dato una scossa importante alla squadra e all’ambiente. Una scossa necessaria per puntare alla promozione».